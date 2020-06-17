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Качество воды в водоемах Пензы не соответствует требованиям — Роспотребнадзор

15:33 | 17.06.2020 | Общество

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Качество воды во всех водоемах на территории Пензы не соответствует требованиям нормативов по микробиологическим показателям, а в ряде из них — также по санитарно-химическим и паразитологическим. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Качество воды в водоемах Пензы не соответствует требованиям — Роспотребнадзор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не проводятся должные работы по благоустройству территории и оборудованию пляжей», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что в местах отдыха частично сломаны солнцезащитные грибки, не установлены скамейки с урнами и емкости для сбора ТБО, не огорожены контейнерные площадки, не окрашены и не очищены туалеты, не завезен чистый песок, не оборудованы места для купания детей.

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«Функционирование мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам использования водных объектов в целях рекреаций недопустимо. [...] На текущий момент в управление Роспотребнадзора заявлений на получение санитарно-эпидемиологических заключений на использование объектов для рекреационных целей не поступало», — отмечается в сообщении.

В нем также обращается внимание на то, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 возобновление деятельности мест отдыха населения допускается на третьем этапе снятия ограничений, при этом Пензенская область находится только на первом.

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