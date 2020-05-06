Пензенский губернатор поручил подготовить пляжи к летнему сезону Общество

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам администраций муниципальных районов и городских округов подготовить пляжи к летнему сезону.

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«Я дал поручение главам [администраций] муниципальных образований готовить пляжи. Наступит когда-то время, когда карантин... Ну, не карантин, а режим повышенной опасности будет снят. Для людей, конечно, должны быть предоставлены и парки, и скверы, и пляжи в том числе», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая состоялась в правительстве региона в среду, 6 мая.

Иван Белозерцев подчеркнул, что «пляжи, зоны отдыха должны быть готовы к приему людей».

«Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, учитывая увеличение количества заболевших, сегодня пока находиться на пляжах, в общественных местах, в зонах отдыха не представляется возможным по тем причинам, по которым мы с вами сейчас обсуждаем», — отметил губернатор.

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Пруд у больницы №6. Пенза, 5 мая 2020 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

По состоянию на 6 мая в Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число выздоровевших достигло в регионе 199 человек. За весь период умерли восемь пациентов с коронавирусом.