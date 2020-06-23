Строительство нового участка трассы М5 в обход Спасска вступило в активную фазу Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Строительство нового участка федеральной трассы М5 «Урал» в обход города Спасска Пензенской области, которое было начато в 2019 году, вступило в активную фазу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ФКУ «Поволжуправтодор» во вторник, 23 июня.

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«На объекте производится устройство земляного полотна, возведение опор на мосту через реку Студенец и на сельхозпереездах, осуществляется забивка свай на путепроводе», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что всего задействовано 68 единиц техники.

«Благодаря вводу в эксплуатацию объекта удастся не только запустить движение в обход Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность участка федеральной трассы», — отмечается в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новый участок на 466–487 км федеральной трассы М5 «Урал» в обход города Спасска Пензенской области будет достроен в 2024 году.

Стоимость объекта составляет около 9,5 млрд. рублей.

Проектом предусмотрено обустройство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км, строительство на нем трех транспортных развязок, обеспечивающих связь с существующей трассой М5 и дорогой местного значения «Спасск — Дерябкино», а также пяти сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Через реки Студенец и Шелдаис будут возведены мостовые сооружения.

Ширина проезжей части на новом участке автодороги составит 15 метров, скорость движения увеличится до 120 км/ч.