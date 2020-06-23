Более 38 тыс. пензенцев будут голосовать по поправкам к Конституции по месту нахождения Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Более 38 тыс. жителей Пензенской области подали заявления о голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту нахождения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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Он напомнил, что прием таких заявлений осуществлялся до 14.00 воскресенья, 21 июня, в участковых и территориальных избирательных комиссиях, в МФЦ и через портал госуслуг.

Александр Синюков добавил, что еще свыше 67 тыс. человек уже изъявили желание обозначить свою позицию по поправкам вне помещений для голосования.

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«Эта цифра будет расти, поскольку право на приглашение участковых комиссий для голосования на дому заканчивается в 17.00 1 июля», — отметил глава облизбиркома в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 23 июня.

Он пояснил, что списки участников голосования будут доставлены на все 1 тыс. 85 избирательных участков 24 июня.

«Все комиссии будут готовы для работы в период с 25 июня по 1 июля», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Пензенской области.

По словам Александра Синюкова с 25 по 30 июня помещения для голосования будут открыты с 9.00 до 15.00, а с 16.00 до 20.00 планируется работа участковых комиссий на придомовых территориях, на предприятиях и в иных местах.

«1 июля участки все будут работать с 8.00 до 20.00», — уточнил глава облизбиркома, обратив внимание на то, что на 100 участках в Пензе намечено организовать видеонаблюдение.