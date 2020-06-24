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В мэрии Пензы открестились от граффити с изображением врача на улице Кирова

15:25 | 24.06.2020 | Общество

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Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Информация о том, что работа по созданию граффити с изображением врача в образе ангела на постройке, подлежащей сносу, велась на улице Кирова в Пензе по согласованию с мэрией, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы администрации города Анастасия Соборникова.

В мэрии Пензы открестились от граффити с изображением врача на улице Кирова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас [...] все узнали постфактум», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что данный рисунок не имеет отношения к фестивалю граффити, который был приурочен ко Дню России и объединил педагогов детских художественных школ города.

«Там это все согласовывалось», — уточнила Анастасия Соборникова.

Комментируя факт сноса строения с изображением врача, глава пресс-службы мэрии Пензы пояснила, что о предстоящем демонтаже постройки было известно еще год назад или даже больше, когда обсуждались планы по благоустройству оборонительного вала и близлежащей территории.

На вопрос о том, почему тогда никто из представителей власти не остановил художника, работавшего над рисунком на протяжении нескольких дней, Анастасия Соборникова повторила, что чиновникам о процессе создания граффити было неизвестно.

«Мы узнали о работе уже постфактум, когда она уже была готова. [...] Естественно, мы бы не допустили, чтобы рисовали на здании, которое планируется снести. Самим очень жалко, потому что очень хорошая работа», — подчеркнула собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художник Алексей Февралев в период с 10 по 13 июня нанес граффити с изображением врача в образе ангела-хранителя на постройку, находившуюся в районе оборонительного вала на улице Кирова в Пензе.

Спустя 10 дней строение с рисунком было разрушено.

Комментируя произошедшее, Алексей Февралев назвал сложившуюся ситуацию неприятной. По его словам, работа по созданию граффити велась по согласованию с городской администрацией.

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