Граффити на улице Кирова в Пензе посвятили врачам Общество

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Работа над созданием граффити в благодарность врачам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, завершается в районе оборонительного вала на улице Кирова.

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Центральным элементом рисунка, изображенного на кирпичной постройке, стала женщина-врач в шапочке и маске, смотрящая вдаль.

По словам художника Алексея Февралева, идея граффити принадлежит не ему.

«Эта работа для меня выдалась довольно спонтанно, потому что вот буквально за пару дней уже до того, что вы сейчас видите, мне сообщили, что нужно срочно нарисовать ко Дню России граффити. Так что это идея не моя. Это идея от администрации», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Алексей Февралев пояснил, что рисунок станет своего рода комплиментом врачам.

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«Мое личное мнение: если любой образ сделать качественно, то это будет радовать глаз в любом случае и это будет не стыдно показывать. Конечно, сюжет, на мой взгляд спорный, но я еще раз говорю, что я тут присутствую только как исполнитель», — отметил собеседник.

Он добавил, что планирует завершить работу 14 июня.

Художник сообщил, что раньше ему уже приходилось создавать рисунки в общественных местах Пензы, но к настоящему времени их почти не осталось.

Из тех, которые еще сохранились, Алексей Февралев назвал роспись в пензенском зоопарке, где после реконструкции появилось большое изображение льва.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в преддверии Дня России преподаватели детских художественных школ Пензы в благодарность медработникам нанесли граффити на административное здание ЦПКиО, а также на тепловые пункты на проспекте Победы и на улице Лермонтова.