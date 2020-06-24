В Пензе граффити с изображением врача уничтожили вместе с постройкой Общество

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Постройка, находившаяся в районе оборонительного вала на улице Кирова в Пензе, на которой художник Алексей Февралев в период с 10 по 13 июня в рамках приуроченной ко Дню России всероссийской акции создал граффити с изображением врача в образе ангела-хранителя, снесена спустя десять дней после завершения работы над рисунком.

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О том, что ранее на этом месте располагалось небольшое строение, которое после своего преображения успело стать одной из современных достопримечательностей Пензы, напоминают лишь разбросанные поблизости кирпичи и часть стены.

«Ситуация неприятная, конечно, получилась», — отметил Алексей Февралев, комментируя ИА «PenzaNews» произошедшее.

Художник сообщил, что работа по созданию граффити велась по согласованию с администрацией Пензы, от которой исходила инициатива нанесения данного рисунка, и с владельцем строения, принадлежащего, по его словам, кафе неподалеку.

«В процессе согласования мне никто не сказал о том, что это все будет сноситься. Злонамеренно это было сделано или незлонамеренно, мне [...] неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о своих эмоциях по поводу уничтожения рисунка, Алексей Февралев признался, что, узнав о случившемся, он был расстроен.

По его словам, особенно обидно за врачей, в честь которых была сделана роспись стены.

«Это просто плевок в лицо им был, с моей точки зрения», — сказал он.

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Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, в Пензе стала возможной такая ситуация, Алексей Февралев предположил, что причина заключается в рассогласованности действий всех участников процесса.

«Одни в курсе, что здание снесут, но не в курсе, что будет рисунок на нем. Может быть, было дано задание [снести строение] уже давно. Мне об этом судить сложно, но факт, конечно, очень неприятный», — отметил художник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил построить лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

В 2018 году был начат снос построек, мешавших реализации проекта.

В апреле 2019 года стартовали работы по благоустройству оборонительного вала и близлежащей территории, предусматривающие в том числе строительство лестницы. В роли заказчика выступило МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского», исполнителя — ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК»).

В декабре того же года были начаты работы, направленные на приспособление для современного использования здания №8 на улице Белинского в Пензе, в котором в 1865–1866 годах жил и работал писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Они проводятся по заказу ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области», генеральный подрядчик — ООО «Исток-Экспертиза».