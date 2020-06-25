Работающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше будут находиться на больничном по 30 июня Общество

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в котором перечислены действующие в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения, дополнено пунктом об оформлении листков нетрудоспособности работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше.

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«На основании п. 2 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года №402 [...] считать для лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, периоды с 15 по 21 июня 2020 года включительно и с 22 по 30 июня 2020 года включительно обязательными по соблюдению режима самоизоляции», — говорится в постановлении, которое губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал 25 июня.

В нем уточняется, что документ распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня текущего года.