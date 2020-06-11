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В Пензенской области ограничения в связи с коронавирусом продлены по 21 июня

14:31 | 11.06.2020 | Общество

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлено по 21 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27.

В Пензенской области ограничения в связи с коронавирусом продлены по 21 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в тексте документа, при принятии решения о сохранении ограничений, ранее установленных на период по 14 июня, была учтена информация, содержащаяся в письме управления Роспотребнадзора по Пензенской области, датированном 11 июня.

Согласно постановлению, по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Вместе с тем предусмотрен ряд исключений, которые касаются, в частности, проведения отчетно-выборных конференций политических партий, их региональных и местных отделений, а также общественных объединений по выдвижению кандидатов на пост губернатора Пензенской области, кандидатов в депутаты Госдумы и представительных органов муниципальных образований.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в командировках или служебных поездках.

Сохранены ограничения, касающиеся работы заведений общепита и магазинов по продаже непродовольственных товаров.

Как и раньше, будет запрещено свободное посещение кладбищ и культовых сооружений, в том числе церквей и мечетей.

Детские сады будут функционировать в режиме дежурных групп, если родителям необходимо выйти на работу.

Жители региона, включая людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать самоизоляцию.

Вместе с тем Пензенская область по-прежнему находится на первом этапе снятия ограничений, к которому регион приступил 1 июня, поэтому разрешены прогулки на улице не более двух человек при условии социального дистанцирования и занятия спортом на открытом воздухе.

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