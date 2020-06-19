Пензенская область приступает ко второму этапу снятия ограничений Общество

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Пензенская область с 19 июня приступает ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие дополнения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Согласно тексту документа, при соблюдении требований Роспотребнадзора могут возобновить работу предприятия торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. метров площади торгового зала при наличии отдельного (уличного) входа и ограничении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в нем, исходя из расчета один человек на 4 кв. метра, а также иные форматы торговли, включая уличные.

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Кроме того, разрешена работа организаций, занимающихся дополнительным профессиональным образованием взрослых, при условии проведения индивидуальных занятий.

Также могут возобновить работу зоопарки, при этом в закрытых помещениях требуется ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров.

Помимо этого, теперь в регионе допускается функционирование объектов размещения при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров.

В соответствии с документом, в Пензенской области могут возобновить деятельность косметические, массажные, SPA-салоны, солярии и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Согласно постановлению, ряд ограничений, введенных в регионе, сохранен.

Так, по 30 июня продлено действие запрета на проведение массовых мероприятий.

Вместе с тем музеи и библиотеки теперь смогут организовывать культурные, досуговые и иные мероприятия при соблюдении мер предосторожности. Люди обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски или респираторы, а также перчатки. Прием посетителей должен осуществляться по предварительной записи. Одновременное количество находящихся в одном зале необходимо ограничить из расчета один человек на 25 кв. метров. В залах должна соблюдаться социальная дистанция не менее 5 метров.

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Период, в течение которого приостановлена деятельность организаций общественного питания, продлен по 30 июня. Однако наряду с возможностью обслуживания на вынос и доставки заказов, теперь также разрешена работа летних веранд, сезонных кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе.

По 30 июня в Пензенской области будет приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

До этой даты продлено действие запрета на свободное посещение культовых сооружений, в том числе церквей и мечетей. Вместе с тем жители региона получили возможность навестить могилы усопших на кладбищах.

Детские сады пока продолжать функционировать в формате дежурных групп.

Тренировки и соревнования профессиональных команд и сборных теперь разрешены с участием зрителей при условии заполнения стадиона не более чем на 10% от вместимости. Кроме того, возможность возобновить занятия получили воспитанники спортшкол.

По 30 июня самоизоляцию должны соблюдать лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. При этом требование о всеобщей самоизоляции в Пензенской области утратило силу.