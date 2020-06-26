В пензенском СИЗО более 300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию Общество

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Более 300 человек, содержащихся в следственном изоляторе №1 в Пензе, приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в минувший четверг, 25 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Для проверки соблюдения требований действующего законодательства при его проведении СИЗО Пензы посетил старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Александр Григорьев», — сказала собеседница агентства.

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Она пояснила, что в изоляторе было организовано два пункта голосования.

«Нарушений действующего законодательства не выявлено. От заключенных каких-либо жалоб по вопросу организации процесса голосования не поступило», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, часть содержащихся в СИЗО лиц на данный момент находятся в изоляторах временного содержания в связи с необходимостью участия в судебных заседаниях — при желании они смогут проголосовать по поправкам 1 июля.

ФКУ «Следственный изолятор №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» предназначено для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых и осужденных, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их письменного согласия.