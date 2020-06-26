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В пензенском СИЗО более 300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

10:25 | 26.06.2020 | Общество

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Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Более 300 человек, содержащихся в следственном изоляторе №1 в Пензе, приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в минувший четверг, 25 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В пензенском СИЗО более 300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для проверки соблюдения требований действующего законодательства при его проведении СИЗО Пензы посетил старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Александр Григорьев», — сказала собеседница агентства.

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Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

Она пояснила, что в изоляторе было организовано два пункта голосования.

«Нарушений действующего законодательства не выявлено. От заключенных каких-либо жалоб по вопросу организации процесса голосования не поступило», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, часть содержащихся в СИЗО лиц на данный момент находятся в изоляторах временного содержания в связи с необходимостью участия в судебных заседаниях — при желании они смогут проголосовать по поправкам 1 июля.

ФКУ «Следственный изолятор №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» предназначено для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подсудимых и осужденных, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их письменного согласия.

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