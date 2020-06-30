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В Пензенской области женщина оштрафована на 3 тыс. рублей за оскорбление в соцсети

09:32 | 30.06.2020 | Общество

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Штраф в размере 3 тыс. рублей назначен жительнице рабочего поселка Башмаково Пензенской области, которая умышленно нецензурно в оскорбительной форме высказалась в адрес интернет-пользователя из Пачелмы в социальной сети «Одноклассники». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области женщина оштрафована на 3 тыс. рублей за оскорбление в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В надзорном ведомстве уточнили, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», которое рассмотрено мировым судьей.

«Постановление вступило в законную силу», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что женщина удалила оскорбительную запись из соцсети.

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