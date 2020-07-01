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После сноса постройки с граффити на улице Кирова аналогичный рисунок создан у ККЗ «Пенза»

18:58 | 01.07.2020 | Общество

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Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Художник Алексей Февралев нанес граффити с изображением врача в образе ангела-хранителя на строение вблизи Юбилейной площади после того, как на улице Кирова была снесена постройка с аналогичным рисунком, созданным в рамках всероссийской акции ко Дню России.

После сноса постройки с граффити на улице Кирова аналогичный рисунок создан у ККЗ «Пенза»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кирпичное строение с граффити расположено между киноконцертным залом «Пенза» и многоквартирным домом №169 на улице Суворова, при этом роспись выполнена на фасаде, обращенном в сторону филармонии.

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Лучше всего рисунок виден непосредственно с Юбилейной площади.

Тем, кто следует по улице Суворова, рассмотреть его мешают деревья и припаркованные автомобили.

Кроме того, теперь он находится на значительно большем расстоянии от дороги, чем это было на улице Кирова.

Также на общее восприятие граффити влияет фон: раньше позади постройки с изображением врача в образе ангела-хранителя виднелся Спасский кафедральный собор, теперь — панельный дом.

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