После сноса постройки с граффити на улице Кирова аналогичный рисунок создан у ККЗ «Пенза» Общество

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Художник Алексей Февралев нанес граффити с изображением врача в образе ангела-хранителя на строение вблизи Юбилейной площади после того, как на улице Кирова была снесена постройка с аналогичным рисунком, созданным в рамках всероссийской акции ко Дню России.

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Кирпичное строение с граффити расположено между киноконцертным залом «Пенза» и многоквартирным домом №169 на улице Суворова, при этом роспись выполнена на фасаде, обращенном в сторону филармонии.

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Лучше всего рисунок виден непосредственно с Юбилейной площади.

Тем, кто следует по улице Суворова, рассмотреть его мешают деревья и припаркованные автомобили.

Кроме того, теперь он находится на значительно большем расстоянии от дороги, чем это было на улице Кирова.

Также на общее восприятие граффити влияет фон: раньше позади постройки с изображением врача в образе ангела-хранителя виднелся Спасский кафедральный собор, теперь — панельный дом.