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В Пензе начали благоустраивать территорию у памятника Петру и Февронии

18:56 | 02.07.2020 | Общество

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Работы по благоустройству территории вблизи памятника православным святым Петру и Февронии, установленного около Спасского кафедрального собора со стороны улицы Белинского, начаты в Пензе.

В Пензе начали благоустраивать территорию у памятника Петру и Февронии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, ведется обустройство ступеней, которые будут вести к скульптурной композиции. Подготовлена площадка для выполнения дальнейших работ.

Согласно сведениям, размещенным на сайте областного правительства, рядом с памятником будут размещены скамейки, а также появятся фонари уличного освещения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», памятник православным святым Петру и Февронии изготовлен в Смоленске.

Он установлен в Пензе на внебюджетные средства в рамках реализации общенациональной программы «В кругу семьи», запущенной в 2004 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Открытие памятника планируется приурочить ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Денежные средства на благоустройство прилегающей территории выделены из бюджета Пензы.

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