Работы по реконструкции фонтана в Пензе ведутся с отставанием от графика Общество

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Работы по реконструкции фонтана, расположенного в центре Пензы, ведутся с отставанием от графика. К такому выводу пришел губернатор Иван Белозерцев по итогам выезда на место во вторник, 7 июля.

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«Работы идут к завершению, но работаете пока с отставанием от графика. Ребята, надо подтягивать», — сказал он, обращаясь к представителям подрядных организаций.

Глава региона выразил мнение, что при увеличении числа рабочих на стройплощадке и оптимизации процессов сроки завершения объекта можно сократить.

«Здесь же не драматический театр, здесь не храм», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поставил задачу сдать в эксплуатацию новый фонтан и прилегающую к нему территорию до 25 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по договору не предусмотрено — 100 млн. рублей выделил Сбербанк. Срок завершения работ — 15 июля 2020 года.

6 декабря 2019 года УКС Пензы заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской в Пензе, включая благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.