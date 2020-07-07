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В Пензе предложат альтернативу арт-объекту, который планируется установить у фонтана

18:59 | 07.07.2020 | Общество

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачу перед начальником департамента градостроительства и архитектуры – главным архитектором региона Леонидом Иоффе предложить альтернативу арт-объекту, который планируется установить на Фонтанной площади Пензы в рамках проводимой реконструкции.

В Пензе предложат альтернативу арт-объекту, который планируется установить у фонтана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне кажется, неудачное решение по арт-объекту, а?» — спросил Иван Белозерцев у Леонида Иоффе в ходе выездного совещания, состоявшегося во вторник, 7 июля.

На это главный архитектор области возразил, что «оно интересное».

В продолжение темы губернатор выразил мнение, что при благоустройстве территории у нового фонтана нужно учесть потребности юных горожан.

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«Какие-то дельфинчики, может быть, там какая-то морская черепаха», — предложил Иван Белозерцев.

Возвращаясь к арт-объекту, который вызвал сомнения у губернатора, Леонид Иоффе отметил, что «работа достаточно знаковая».

Однако Иван Белозерцев поручил подготовить другие предложения.

После окончания совещания Леонид Иоффе отказался пояснить журналистам, что представляет собой данный арт-объект.

«Он шел в составе [...] проектной документации», — сказал начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области.

За дальнейшими комментариями он рекомендовал обратиться к генеральному директору ООО «Архитектурное бюро «Март» Марату Каскееву.

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