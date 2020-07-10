Мэр поддержал идею создания в центре Пензы граффити с изображением великана Общество

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поддержал идею художника Алексея Февралева, который намерен нанести граффити с изображением великана на фасад здания на улице Московской.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Несколько дней назад художник обратился к мэру через Instagram.

«В свете последних событий мы увидели, какой эффект могут оказывать уличные росписи, как они могут формировать городскую среду. Я очень хочу реализовать интерактивную роспись — фотозону для горожан. Это будет привлекательно и для гостей города, и для жителей. И я нашел для этого идеальную стену, которая находится на улице Московской около «Арбата». Сюжет: великан, изображенный в сказочном стиле, но при этом реалистично, склонился над людьми и пытается разобрать, что они там говорят. Если можете, посодействуйте в разрешении на эти работы. Я хочу сделать это бесплатно, для горожан», — написал Алексей Февралев на странице Андрея Лузгина.

После этого художник был приглашен в мэрию, где смог более подробно рассказать о своей инициативе.

Комментируя услышанное, Андрей Лузгин выразил мнение, что рисунок органично впишется в облик пешеходной улицы Пензы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, владелец здания, которое находится в частной собственности, пошел навстречу и выразил готовность поддержать творческий проект.