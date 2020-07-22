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Торжественное открытие нового фонтана в Пензе состоится в День города

14:19 | 22.07.2020 | Общество

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Торжественное открытие нового фонтана на улице Московской в Пензе, реконструкция которого ведется с осени 2019 года, состоится в рамках мероприятий по случаю Дня города 5 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественное открытие нового фонтана в Пензе состоится в День города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фонтанная площадь будет работать с 12.00. Пензенские коллективы покажут свои лучшие номера», — сказали в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что официальное открытие нового фонтана намечено на вечер, при этом жителей и гостей Пензы ждет выступление приглашенного артиста.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по договору не предусмотрено — 100 млн. рублей выделил Сбербанк. Срок завершения работ по договору — 15 июля 2020 года.

6 декабря 2019 года УКС Пензы заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской в Пензе, включая благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.

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