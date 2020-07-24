EN
22:34:04 Пятница, 24 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 198 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 364 человека выписаны, 77 пациентов умерли

Владельцы некоторых изымаемых участков в центре Пензы получат квартиры на улице Антонова

19:15 | 24.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Владельцы некоторых земельных участков и строений в центре Пензы, изымаемых для муниципальных нужд с целью реализации четвертого и пятого этапов реконструкции набережной реки Суры, согласились на переселение в квартиры на улице Антонова. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Владельцы некоторых изымаемых участков в центре Пензы получат квартиры на улице Антонова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас под изъятие с вами попадают четыре земельных участка, 13 строений», — сказал он в ходе 12-й внеочередной сессии гордумы при рассмотрении депутатами вопроса о даче согласия на безвозмездный прием из региональной в муниципальную собственность недвижимого имущества в доме №58 на улице Антонова в Пензе.

Читайте также

Андрей Лузгин перечислил шаги по дальнейшему благоустройству набережной в Пензе

Мэр напомнил, что после изъятия участков предстоит выполнить перекладку магистрального водопровода диаметром 1 тыс. мм и реконструкцию коллектора ливневой канализации.

По словам Андрея Лузгина, ряд собственников готовы рассматривать только денежную компенсацию, ведется процедура судебного урегулирования выкупной стоимости.

Он добавил, что квартиры на ГПЗ-24 планируется передать тем людям, которые согласились на такие условия расселения. При этом их количество он не назвал.

«На переселение тех граждан, которые согласны, их [передаваемых в муниципальную собственность квартир] хватит», — отметил глава администрации Пензы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе обсудили судьбу людей, которые потеряют работу в случае отказа от троллейбусов С 25 июля снимут ограничения на въезд в Заречный по талонам
В мэрии Пензы предупредили о временном отключении электроэнергии В Заречном подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, в Пензе — 16
В Башмаковском районе полицейские уничтожили около 840 кустов конопли «Ростелеком» помог центру соцобслуживания «Близкие люди» организовать видеонаблюдение
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама