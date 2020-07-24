Владельцы некоторых изымаемых участков в центре Пензы получат квартиры на улице Антонова Общество

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Владельцы некоторых земельных участков и строений в центре Пензы, изымаемых для муниципальных нужд с целью реализации четвертого и пятого этапов реконструкции набережной реки Суры, согласились на переселение в квартиры на улице Антонова. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«У нас под изъятие с вами попадают четыре земельных участка, 13 строений», — сказал он в ходе 12-й внеочередной сессии гордумы при рассмотрении депутатами вопроса о даче согласия на безвозмездный прием из региональной в муниципальную собственность недвижимого имущества в доме №58 на улице Антонова в Пензе.

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Мэр напомнил, что после изъятия участков предстоит выполнить перекладку магистрального водопровода диаметром 1 тыс. мм и реконструкцию коллектора ливневой канализации.

По словам Андрея Лузгина, ряд собственников готовы рассматривать только денежную компенсацию, ведется процедура судебного урегулирования выкупной стоимости.

Он добавил, что квартиры на ГПЗ-24 планируется передать тем людям, которые согласились на такие условия расселения. При этом их количество он не назвал.

«На переселение тех граждан, которые согласны, их [передаваемых в муниципальную собственность квартир] хватит», — отметил глава администрации Пензы.