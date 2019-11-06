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В Пензе земельные участки для реконструкции набережной будут изымать через суд

09:29 | 06.11.2019 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Вопрос об изъятии земельных участков в центре Пензы для продолжения работ по реконструкции набережной реки Суры будет решаться в судебном порядке. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

В Пензе земельные участки для реконструкции набережной будут изымать через суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всем правообладателям уведомления были направлены, соглашения [об изъятии объектов недвижимости] направлены. Практически от всех получили обратную связь в виде отказов», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы утром в среду, 6 ноября.

Магомед Агамагомедов добавил, что в связи с этим необходимые материалы переданы в суд.

В свою очередь мэр Пензы Андрей Лузгин призвал не затягивать проведение всех предусмотренных законом процедур.

«Нам нужно за 2020 год завершить процедуру выкупа. [...] Законченная на 60% или 70% набережная — это не очень хорошо. Завершать проект нужно на 100%», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе. В качестве подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.

30 июля 2018 года был заключен контракт с ООО «Техстрой» в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сигма-стройсервис» на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В соответствии с допсоглашением от 2 октября, цена была увеличена почти до 105 млн. рублей. Реализация проекта также велась по программе формирования комфортной городской среды.

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