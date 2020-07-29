Губернатор поручил вновь проанализировать необходимость отказа от троллейбусов в Пензе Общество

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе администрации Пензы Андрею Лузгину вновь проанализировать необходимость ликвидации троллейбусного движения на территории города.

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«Я вижу, в социальных сетях идет обсуждение этой темы, многих это волнует и не устраивает. В этой связи даю Вам поручение вместе с экономическим блоком обсудить ситуацию, просчитать ее, предложить варианты», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в областном правительстве в среду, 29 июля.

Иван Белозерцев добавил, что тему отказа от троллейбусов следует обсудить с населением.

«Я прошу Вас со всей серьезностью отнестись к этому вопросу, с жителями его обсудить, провести встречи, если нужно, объяснить свою позицию, людей услышать», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 июля в мэрии состоялось первое обсуждение концепции развития транспортной системы города Пензы на 2020–2024 годы, в котором приняли участие чиновники, представители перевозчиков и сотрудники правоохранительных органов. Журналисты на мероприятие приглашены не были.

Впоследствии в пресс-службе мэрии проинформировали, что данная концепция предусматривает полный отказ от троллейбусов, которые планируется заменить на автобусы большого класса.

24 июля мэр Пензы Андрей Лузгин пояснил, что окончательное решение пока не принято. Вместе с тем, по его словам, уже прорабатывается вопрос о трудоустройстве водителей и кондукторов, которые потеряют работу в случае ликвидации троллейбусного движения.