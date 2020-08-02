Владимир Мутовкин поздравил десантников с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с 90-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

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«Крылатая пехота» вписала немало ярких страниц в военную историю нашего государства. В любых войнах и конфликтах бойцы ВДВ всегда бросались на самые опасные и трудные направления. Их доблесть и отвага, верность присяге и преданность Родине, высочайший профессионализм и сильный моральный дух, способность быстро принимать решения и умение действовать на пределе сил и возможностей обеспечивали успех многих боевых операций», — сказал он.

Владимир Мутовкин отметил, что пензенцы гордятся подвигами десантников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

«Для нас эти храбрые воины всегда будут образцом героизма, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Уверен, что, бережно храня ратные традиции своих предшественников, нынешнее поколение солдат и офицеров ВДВ, честно служа России, будет достойно справляться со всеми стоящими перед ним служебными задачами», — подчеркнул глава города.

Он пожелал десантникам здоровья, счастья, бодрости духа, мира, добра и ясного неба над головой.

«Пусть дома вас будут всегда ждать родные и близкие люди!» — добавил Владимир Мутовкин.