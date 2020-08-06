В Кузнецке 5 сентября состоится фестиваль предпринимателей «Наша кузница» Общество

Кузнецк, 6 августа 2020. PenzaNews. Фестиваль предпринимателей «Наша кузница» пройдет в Кузнецке Пензенской области 5 сентября в рамках торжеств, посвященных Дню города.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в настоящее время прорабатывается несколько вариантов программы с учетом сохранения ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Творческая группа подготовила сценарий проведения праздника, который традиционно предполагает работу нескольких площадок, в том числе нарышкинской ярмарки и фестиваля национальных культур», — сказали в администрации Кузнецка.

В пресс-службе добавили, что для юных посетителей планируется организовать мастер-классы и работу аттракционов.

«В вечерней программе предполагается выступление гостей города. Имя приглашенной звезды пока держится в секрете», — отметили в мэрии.