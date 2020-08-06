Возвращать композицию «Камни солнца и любви» в сквер на улице Славы в Пензе не планируется Общество

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Установка декоративной композиции «Камни солнца и любви», демонтированной в сквере на улице Славы в Пензе в рамках проводимой реконструкции, после окончания работ не планируется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

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«Предполагается создание фуд-корта с кафе и торговым киоском, спортивной и детской зонами. Чтобы подчеркнуть значимость монумента «Росток», центральную клумбу сделают в форме, напоминающей его тень», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что судьба камней таганаита, которые переданы на хранение в МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», как и фигур сказочных персонажей из сквера А.С. Пушкина, пока не определена.

«Решается вопрос дальнейшего применения данных архитектурных форм. В рамках концепции их установка в обновленных скверах не предусмотрена», — подчеркивается в сообщении.

В нем поясняется, что скульптурная композиция «Шкатулка «Русские народные пословицы» будет возвращена в сквер «Копилка пословиц», но установить ее намечено ближе к улице Володарского, а фигуру «Пензяк толстопятый» планируется оставить на прежнем месте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на благоустройство трех скверов в центре Пензы будет потрачено более 108 млн. рублей. Контракты на выполнение работ заключены с иссинским предприятием «Стройдор».