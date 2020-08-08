В Пензе между победителями конкурса социально значимых проектов распределили 18 млн. рублей Общество

Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. Комиссия по проведению конкурса социально значимых проектов, направленных на развитие в Пензе территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей, определила победителей, которые получат гранты в виде субсидий на общую сумму около 18 млн. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, из 67 поступивших заявок было отобрано 46.

«Грант предоставляется в размере не выше 70% от общей стоимости проекта, указанной в смете, и не более 500 тыс. рублей», — пояснили в мэрии.

Денежные средства, выделенные в рамках конкурса, будут направлены, в частности, на проведение работ в многоквартирных домах — на ремонт систем отопления и электроснабжения, кровли, замену окон в подъездах; на обустройство игровых и спортивных площадок во дворах; на замену асфальтового покрытия и установку ограждений.

Также с использованием грантов планируется организовать водные научно-познавательные экскурсии для школьников, построить лестничные марши на территории зеленой зоны в районе гостиницы «Ласточка» и реализовать другие проекты.