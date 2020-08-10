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В центре Пензы 5 сентября ограничат продажу алкоголя

10:58 | 10.08.2020 | Общество

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Розничная продажа алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной посуде будет ограничена в центре Пензы в субботу, 5 сентября, в связи с празднованием Дня города. Соответствующее постановление подписал мэр Андрей Лузгин.

В центре Пензы 5 сентября ограничат продажу алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, под действие ограничений, которые вводятся на период с 8.00 до 23.00, попали 13 магазинов, расположенных на улицах Урицкого, Славы, Либерсона, Володарского, Московской, Пушкина и Кирова.

Для контроля за соблюдением временных мер будут организованы оперативные группы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4–6 сентября пройдет фестиваль «Пенза — город счастливых людей», в рамках которого состоятся праздничные мероприятия на площадях — Фонтанной и имени В.И. Ленина, а также на набережной реки Суры вблизи стелы «Росток».

5 сентября будет организовано празднование Дня города. Ожидается, что одним из центральных событий станет торжественное открытие нового фонтана на улице Московской.

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