В Пензе приступили к выпуску социальных карт — Муравлев Общество

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Работы по выпуску социальных карт, которые позволят определенным категориям граждан приобретать товары и услуги со скидками, начаты в Пензе. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 11 августа.

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«Пластиковые карты «Забота» запустили в производство. Определяются точки и время их выдачи», — сказал он.

Вадим Муравлев добавил, что к выдаче карт населению планируется приступить до конца августа.

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В свою очередь начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк проинформировала, что предварительная договоренность об участии в проекте достигнута с 14 потенциальными партнерами, среди которых — торговые сети, магазины и медицинские центры.

Комментируя сказанное, мэр Андрей Лузгин поручил довести до граждан сведения о вводимой на территории города социальной карте.

«Подготовьте подробную презентацию для горожан с информацией о том, где и когда можно будет получить карту, какие преимущества она дает пользователю», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба городской администрации.