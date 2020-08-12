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В Заречном до конца недели приступят к ремонту внутриквартальных проездов

11:49 | 12.08.2020 | Общество

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Заречный, 12 августа 2020. PenzaNews. Работы по ремонту внутриквартальных проездов будут начаты в Заречном Пензенской области до конца текущей недели. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

В Заречном до конца недели приступят к ремонту внутриквартальных проездов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, 3,3 млн. рублей будет направлено на то, чтобы привести в надлежащее состояние участки дорог вблизи ЗАГСа, домов №7 и №9 на улице Любовина, на Молодежном проезде, около дома №6 на улице Комсомольской, дома №12 на проспекте 30-летия Победы, дома №7 на улице Демакова, домов №52 и №54 на проспекте Мира, а также у домов №№10А, 10Б и 10Г на улице Зеленой.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Заречного Пензенской области» заключило с индивидуальным предпринимателем Антоном Лукьяновым контракт на выполнение работ, которые должны быть завершены до 15 сентября.

По информации мэрии Заречного, также в 2020 году намечено отремонтировать поврежденные участки дорог на улицах Братской и Моховой, проездах Молодежном и Адмирала Макарова.

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