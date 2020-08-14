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Прокуратура выявила нарушения в деятельности организатора шоу слонов в Пензе

09:25 | 14.08.2020 | Общество

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Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила нарушения в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Цирк Гертнер», которое организует показ цирковой программы, включающей в себя шоу слонов, на улице Гагарина.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности организатора шоу слонов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки установлено, что организацией не соблюдается безопасное расстояние не менее одного метра от первого ряда зрительских мест до внешней стороны манежа, а также не менее одного метра от вольера с животными; установленные заграждения у слонов и верблюдов недостаточно эффективны для безопасности людей, посещающих цирковое выступление; отсутствуют документы на соответствие корма. По данному факту в адрес генерального директора ООО «Цирк Гертнер» [Татьяны Виеру] внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве добавили, что к настоящему времени оно рассмотрено, два человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Кроме этого, установлено, что кассовый аппарат для выдачи кассовых чеков об оплате входного билета находится в Москве. Для получения кассового чека посетителям цирка рекомендовано оставить номер мобильного телефона или e-mail у кассира. В связи с данным нарушением требований налогового законодательства прокуратурой района направлена информация в ИФНС по Октябрьскому району Пензы для проведения соответствующей проверки», — сказали в пресс-службе.

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