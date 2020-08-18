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В Пензе в проекте «Забота» готовы участвовать более 350 партнеров — Ольга Жовтяк

16:16 | 18.08.2020 | Общество

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Представители более 350 объектов потребительского рынка Пензы выразили намерение принять участие в проекте «Забота», предусматривающем выпуск одноименной социальной карты, которая позволит приобретать некоторые товары и услуги со скидкой. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк.

В Пензе в проекте «Забота» готовы участвовать более 350 партнеров — Ольга Жовтяк. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Помимо торговых сетей по реализации продовольственных товаров, партнерами проекта станут 43 аптеки, ветаптека, семь медклиник и оптика сети «Фармация», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 августа.

Ольга Жовтяк добавила, что также к реализации проекта планируют подключиться магазины «Моя родня» и «Сантрек», ряд парикмахерских и другие организации.

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В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил протестировать работу карты.

«Важно, чтобы система была отлажена до момента выдачи карт жителям», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 августа 2020 года мэр Андрей Лузгин подписал постановление «О реализации социально ориентированного проекта «Забота» на территории города Пензы».

Документом утверждено положение о проекте, который предусматривает выпуск и распространение среди социально незащищенных категорий жителей Пензы карты «Забота», предоставляющей владельцам скидки на приобретение товаров, работ и услуг.

Согласно постановлению, право на получение карты имеют женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины достигшие 60 лет, и многодетные семьи.

Дата начала выдачи социальных карт «Забота» в Пензе пока неизвестна.

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