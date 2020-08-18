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Стало известно, кто сможет получить карту «Забота» в Пензе

10:01 | 18.08.2020 | Общество

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины достигшие 60 лет, и многодетные семьи, зарегистрированные на территории Пензы, имеют право на получение социальной карты «Забота», которая позволит приобретать некоторые товары и услуги со скидкой. Об этом говорится в положении о социально ориентированном проекте «Забота», утвержденном постановлением мэрии, которое подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

Стало известно, кто сможет получить карту «Забота» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, представителям данных категорий пластиковая ламинированная карта будет выдаваться в бессрочное владение.

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Желающие получить карту «Забота» должны будут обратиться с заявлением в один из центров социальной помощи населению или МФЦ.

В качестве организатора выпуска и выдачи карт, а также ведения соответствующего реестра определен пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению.

За реализацию проекта в целом будет отвечать социальное управление Пензы, за взаимодействие с партнерами — управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии.

Предполагается, что актуальный перечень участников проекта и предоставляемых ими скидок будет опубликован в разделе «Социальная карта «Забота» на сайте администрации Пензы.

Дата начала выдачи таких карт пока не объявлена.

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