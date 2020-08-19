В Пензе на следующей неделе начнут выдавать социальную карту «Забота» Общество

Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Центры социальной помощи населению и МФЦ начнут выдавать в Пензе социальную карту «Забота» женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам после 60 лет и многодетным семьям со следующей недели. Об этом глава администрации города Андрей Лузгин сообщил журналистам в среду, 19 августа.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

«Мы рассчитываем, что со следующей недели — с понедельника или вторника — начнем выдавать», — сказал он.

По словам мэра, на первом этапе будет выпущено 20 тыс. пластиковых карт, при этом в перспективе их число планируется увеличить.

«В городе Пензе почти 160 тыс. пенсионеров, около 10 тыс. многодетных семей. Соответственно, для всех них мы выпустим эти карты в конечном счете», — пояснил Андрей Лузгин.

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Он не исключил, что перечень категорий граждан, которые имеют право на получение социальной карты, со временем будет расширен.

«Если карта будет востребована для других жителей, для других категорий, мы, естественно, их будем подключать», — заверил глава администрации Пензы.

Андрей Лузгин напомнил, что к настоящему времени более 350 компаний, в числе которых продуктовые магазины, аптеки и медицинские организации, выразили готовность предоставить по карте «Забота» скидки.

Он добавил также, что впоследствии планируется вовлечь в проект городские учреждения, оказывающие услуги в социальной сфере, в области культуры и спорта.