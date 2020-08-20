На улице Окружной в Пензе завершен ремонт дороги Общество

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Ремонт проезжей части на улице Окружной в Пензе выполнен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Специалисты подрядной организации завершили основной комплекс дорожных работ по ремонту проезжей части», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что было снято старое покрытие и уложено два слоя нового: первый — выравнивающий, второй — основной.

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«[На автодороге] установили новый бортовой камень для отвода дождевых вод, нанесли дорожную разметку», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что всего в надлежащее состояние приведено около 4 км проезжей части.

Согласно данным портала госзакупок, 22 ноября 2019 года муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» контракт на ремонт двух объектов: улицы Окружной — от улицы Калинина до ЖК «Олимп», а также на дороге-дублере — от улицы Карпинского до улицы Окружной. Его цена составила около 103 млн. рублей.

31 июля 2020 года стороны подписали соглашение о расторжении контракта. В соответствии с ним, подрядчиком выполнены работы на 99 млн. рублей.

49,5 млн. рублей будет оплачено из средств федерального бюджета, 37,1 млн. рублей — из областного, 12,4 млн. рублей — из городского.