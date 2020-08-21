Стало известно, какие скидки можно получить в Пензе по карте «Забота» Общество

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Информация о размере скидок, доступных для держателей социальной карты «Забота», а также об особенностях их предоставления размещена на официальном сайте администрации Пензы в пятницу, 21 августа.

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«Получить скидки по дисконтной карте пензенцы смогут в магазинах торговых сетей «Перекресток», «Магазин моего района», «Караван», «Скидкино», «Магнит», «Моя родня», в аптеках и медцентрах ОАО «Фармация», кондитерских ООО «Кристалл», салонах «Лиги парикмахеров» и других объектах», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что каждый из участников проекта самостоятельно определил размер скидки по карте, при этом минимальная на данный момент составляет 3%, максимальная — 25%.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе.

Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Выдача социальной карты будет осуществляться в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению. Предположительно, она начнется на следующей неделе.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы.