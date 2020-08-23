Волонтерский лагерь на территории усадьбы Голицыных объединил представителей трех регионов Общество

Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. Представители Пензенской, Тамбовской и Саратовской областей стали участниками межрегионального волонтерского лагеря, организованного на территории усадьбы Голицыных XVIII века, которая отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Активисты начали съезжаться в село Зубрилово Тамалинского района Пензенской области 20 августа. Функцию координаторов на себя взяли инициаторы проекта «По следам забытых усадеб», реализуемого с 2017 года.

Добровольцы, большинство из которых — молодые люди, сразу же приступили к уборке сухих и поваленных деревьев, а также к расчистке дорожек, ведущих к основным объектам архитектурного комплекса — главному дому, колокольне, храму, часовне и башне-руине.

Официальное открытие волонтерского лагеря состоялось в День государственного флага России, 22 августа. Оно прошло в неформальной обстановке: присутствующие поделились своими размышлениями на тему сохранения исторического наследия и рассказали о том, почему решили внести посильный вклад в благоустройство усадебного комплекса.

По словам замглавы комитета Законодательного собрания Пензенской области по социальной политике Яны Куприной, она впервые побывала здесь в апреле 2018 года вместе с инициатором проекта «По следам забытых усадеб» Максимом Костюшиным и председателем молодежного парламента региона Андреем Сушковым.

«Мы были здесь уже под вечер. Мне показалось, что это абсолютно мистическое место, которое заслуживает, чтобы о нем знали все», — сказала она.

Яна Куприна добавила, что по итогам поездки разместила в своем аккаунте в Instagram фотографии усадьбы Голицыных, которые вызвали большой отклик.

«Огромное количество людей спросили меня, где это. Очень грустно, конечно, что не то что жители России, жители Пензенской области не знают, что на нашей земле есть такая жемчужина», — отметила она.

Депутат поблагодарила участников волонтерского лагеря за неравнодушие и готовность в свободное время заниматься общественно значимым делом.

В свою очередь жительница Зубрилово Нина Ермишина выразила признательность за то, что активисты по личной инициативе уже в течение длительного времени, организовывая различные акции, стараются привести территорию усадьбы в порядок и привлечь внимание к подобным памятникам истории и культуры.

«Очень большой интерес у людей», — констатировала она.

Нина Ермишина предположила, что если бы власти нашли возможность обеспечить работу экскурсовода на территории усадьбы Голицыных, это способствовало бы увеличению потока туристов в Тамалинский район и повысило бы шансы найти инвестора, заинтересованного в восстановлении объекта культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», межрегиональный волонтерский лагерь организован в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи по итогам всероссийского конкурса молодежных проектов. Он проводится при содействии облправительства, Законодательного собрания Пензенской области, министерства культуры и туризма региона.

Принять участие в благоустройстве территории усадьбы Голицыных XIII века могут все желающие.

Для активистов подготовлена культурная программа. Запланированы музыкальные вечера, поэтические чтения, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Волонтерский лагерь завершит свою работу 30 августа.