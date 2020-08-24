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Команда России победила по итогам I этапа конкурса «Мастер-оружейник» под Пензой

09:47 | 24.08.2020 | Общество

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Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Команда России, в составе которой выступают представители Пензенского артиллерийского инженерного института, одержала победу по итогам первого этапа конкурса «Мастер-оружейник», организованного в рамках Армейских международных игр – 2020 (АрМИ-2020) на полигоне «Константиновка» неподалеку от областного центра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Команда России победила по итогам I этапа конкурса «Мастер-оружейник» под Пензой

Фото: пресс-служба ЦВО

«Второе и третье места заняли команды вооруженных сил Узбекистана и Армении соответственно», — добавили в ЦВО.

В пресс-службе пояснили, что в ходе первого этапа участникам предстояло осуществить экстремальную буксировку поврежденной 122-миллиметровой гаубицы Д-30 с условного поля боя на базу и выполнить ее ремонт.

«Военнослужащие меняли один из элементов гаубицы и выполняли контрольный выстрел для подтверждения рабочего состояния оружия. Одним из сложных эпизодов соревнования была буксировка техники на 4 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий», — сказали в Центральном военном округе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году конкурс «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2020 стал самым представительным за 5 лет проведения. В нем участвуют восемь команд. Борьбу за победу ведут сборные России, Армении, Ирана и Узбекистана, а также впервые — команды вооруженных сил Лаоса, Камбоджа, Конго и Абхазии.

Соревнования стартовали 23 августа и завершатся 31-го числа.

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