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МФЦ Пензы приступили к выдаче социальной карты «Забота»

14:26 | 25.08.2020 | Общество

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Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Все подразделения ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», действующие на территории Пензы, приступили к выдаче социальной карты «Забота» со вторника, 25 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГАУ «МФЦ».

МФЦ Пензы приступили к выдаче социальной карты «Забота». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выдача карт также производится в центре оказания услуг «Мой бизнес», расположенном по адресу: улица Герцена, 14», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что при обращении в МФЦ за получением карты «Забота» при себе нужно иметь паспорт гражданина России, а многодетным семьям — еще и соответствующее удостоверение.

«Карта выдается бесплатно в момент обращения заявителя», — напоминается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе.

Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

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