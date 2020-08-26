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Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в январе-июле уменьшился на 28,7%

11:55 | 26.08.2020 | Общество

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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Пассажирооборот автомобильного автотранспорта в Пензенской области составил в январе-июле 2020 года 604 млн. 963,7 тыс. пассажиро-километров, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона за семь месяцев текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в январе-июле уменьшился на 28,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помесячная динамика свидетельствует о том, что наиболее сильное падение пассажирооборота наблюдалось в апреле и мае.

Так, в январе 2020 года показатель составлял 112,5 млн. пассажиро-километров, что на 2,9% меньше, чем годом ранее; в феврале — 122,8 млн. (+8,4%); в марте — 114,3 млн. (-6,8%); в апреле — 40,2 млн. (-69,9%); в мае — 53,6 млн. (-56,4%); в июне — 74,4 млн. (-38,8%); в июле — 87,2 млн. (-26,5%).

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За семь месяцев текущего года пассажирским автомобильным транспортом перевезено 30 млн. 340,4 тыс. человек, что на 27,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние. Исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Число пассажиров, перевезенных за определенный период времени, учитывается по видам транспорта, сообщений и другим признакам. Данные приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.

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