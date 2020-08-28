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Пензенец оштрафован за возбуждение ненависти и вражды

09:15 | 28.08.2020 | Общество

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Пензенец оштрафован за возбуждение ненависти и вражды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поступившим из УФСБ России по Пензенской области материалам прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку и установила, что 40-летний мужчина на своей открытой для посещения посторонних лиц странице в одной из социальных сетей разместил материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что, по словам пользователя соцсети, он делился данными материалами и писал к ним комментарии в связи с жизненной неустроенностью и наличием в прошлом конфликтов с представителями некоторых национальностей.

«Постановление суда о назначении штрафа вступило в законную силу. Противозаконные материалы со своей страницы в соцсети пензенец удалил, доступ посторонних лиц к ней ограничил», — сказали в прокуратуре.

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