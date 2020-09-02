В Пензе за вклад в борьбу с коронавирусом наградили работников медицины и других сфер Общество

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Награждение людей, внесших вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, состоялось на Юбилейной площади Пензы в День знаний.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба областного правительства, врач-инфекционист колышлейской районной больницы Тамара Сайкова получила ключи от автомобиля «Lada Granta».

Ключи от служебного жилья вручены врачам Альбине Тугушевой, Дине Худовой, Юлии Корбашовой и Альфие Исяняевой.

Почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем удостоены еще несколько десятков человек. В их числе — медицинские и социальные работники, лаборанты, сотрудники Роспотребнадзора, бизнесмены, представители МЧС, СМИ, некоммерческих организаций и водители специализированного транспорта.

Музыкальным подарком для них стало выступление заслуженного артиста России Сергея Трофимова.