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В Пензе за вклад в борьбу с коронавирусом наградили работников медицины и других сфер

10:36 | 02.09.2020 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Награждение людей, внесших вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, состоялось на Юбилейной площади Пензы в День знаний.

В Пензе за вклад в борьбу с коронавирусом наградили работников медицины и других сфер

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба областного правительства, врач-инфекционист колышлейской районной больницы Тамара Сайкова получила ключи от автомобиля «Lada Granta».

Ключи от служебного жилья вручены врачам Альбине Тугушевой, Дине Худовой, Юлии Корбашовой и Альфие Исяняевой.

Почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем удостоены еще несколько десятков человек. В их числе — медицинские и социальные работники, лаборанты, сотрудники Роспотребнадзора, бизнесмены, представители МЧС, СМИ, некоммерческих организаций и водители специализированного транспорта.

Музыкальным подарком для них стало выступление заслуженного артиста России Сергея Трофимова.

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