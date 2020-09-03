Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 13 лет Общество

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Тринадцать лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года, — исполнилось в четверг, 3 сентября.

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За это время на интернет-ресурсе опубликовано свыше 144 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

Изменение ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер потребовало от руководства агентства быстрого принятия решений, направленных на сохранение объемов производства новостей и увеличение доли информации, касающейся COVID-19.

В результате грамотного переформатирования технологических процессов подготовки и выпуска информационных материалов количество уникальных посетителей сайта ИА «PenzaNews» с марта по август 2020 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по данным сервиса статистики Liveinternet, в марте интернет-ресурс посетили почти 440 тыс. пользователей, в апреле — более 520 тыс., в мае — свыше 415 тыс.

Количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» в эти месяцы также увеличилось и составило соответственно около 1,7 млн., примерно 3 млн. и более 2 млн.

За лето суммарное количество посетителей портала превысило 750 тыс., просмотров страниц — приблизилось к цифре в 4 млн.

Кроме новостных сообщений, которые транслируются в соцсети и Telegram , на сайте представлены фоторепортажи с различных мероприятий, в том числе федерального уровня, интервью, статьи, аналитические материалы и биографии известных людей.

Информагентство «PenzaNews» — единственное СМИ в Пензенской области, которое с июля 2011 года имеет регулярно обновляемую ленту новостей на английском языке.

Главными принципами работы профессионального коллектива журналистов с момента запуска сайта «PenzaNews» являются точность, честность и оперативность — именно этим принципам следует каждый, кто трудится в редакции сегодня.

Сотрудники агентства «PenzaNews» дорожат доверием читательской аудитории и искренне гордятся тем, что работают в СМИ, которое за годы своей непрерывной деятельности снискало уважение и по праву заслужило репутацию проверенного, надежного и объективного источника информации.