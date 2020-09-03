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В Пензенской области трем природным территориям присвоен статус особо охраняемых

12:42 | 03.09.2020 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. «Пойменная дубрава», «Озеро Сандерка» и «Участок русла реки Суры» объявлены в Пензенской области памятниками регионального значения, а территории, занятые ими, — особо охраняемыми. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области трем природным территориям присвоен статус особо охраняемых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Памятник природы «Пойменная дубрава» площадью 371,6 га располагается на двух участках, один из которых находится в черте Пензы, второй — на территории городских лесов и Ахунского лесничества в Пензенском районе. Отличается хорошо сохранившимися ценными дубовыми насаждениями с разновозрастной структурой, редкими видами растений, грибов и бабочек. Является местом обитания позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Пензенской области: болотной черепахи и выдры.

Памятник природы «Озеро Сандерка» площадью 57,1 га находится в Лунинском районе. Представляет собой хорошо сохранившуюся экосистему пойменного озера, вода которого по всем показателям соответствует нормативам качества, установленным для водных объектов рыбохозяйственного значения. В озере четко выражены пояса водной растительности, свойственные малонарушенным устойчивым озерным экосистемам. Там обитает 15 видов рыб, в том числе ценных промысловых: лещ, сазан и щука.

Памятник природы «Участок русла реки Суры» площадью 217,2 га располагается в Лунинском и Никольском районах. Характеризуется высокой численностью поголовья ценных промысловых рыб, среди которых жерех, лещ, сазан, сом и судак. Кроме того, служит местом обитания и нереста редких видов стерляди и украинской миноги, занесенных в Красную книгу Пензенской области.

По информации регионального Минлесхоза, всего в субъекте федерации создано 89 особо охраняемых природных территорий общей площадью 76,6 тыс. га: одна федерального уровня — государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 88 — регионального, включая 81 памятник природы и семь зоологических заказников.

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