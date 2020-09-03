В Пензенской области выпустили на волю спасенного орлана-белохвоста Общество

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Орлан-белохвост, спасенный в Пензенской области, выпущен на волю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Жители города Сердобска 14 июня 2020 года в лесном массиве в окрестностях села Дубасово обнаружили на земле птенца орлана-белохвоста», — напомнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что птица на тот момент не могла летать и добывать пищу.

«Сотрудниками охотуправления Минлесхоза по согласованию с Росприроднадзором было принято решение поместить орлана-белохвоста в пензенский зоопарк на временную передержку для проведения реабилитационных мероприятий. В течение двух месяцев работники данного учреждения осуществляли уход за птицей, обучали навыкам, необходимым для жизни в естественной среде обитания», — сказали в пресс-службе.