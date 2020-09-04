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Нестандартные экскурсии по Пензе будут организованы 5 и 6 сентября

09:27 | 04.09.2020 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Авторские экскурсии по Пензе будут проведены инициаторами туристического проекта «Сурский круг» в предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в рамках празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нестандартные экскурсии по Пензе будут организованы 5 и 6 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что жителям и гостям города предложат три маршрута.

Один из них — «История любви» — стартует от ботанического сада. Согласно анонсу, участники узнают интересные факты из жизни известных пензенских деятелей литературы и искусства.

Маршрут «Пензенское узорочье», который берет начало на улице Свердлова, посвящен резными наличниками и другим элементам декора, размещенного на старинных городских усадьбах. Экскурсовод поможет прочитать скрытые послания предков.

Помимо этого, предлагается посетить экскурсию «Мистическая Пенза», стартовой точкой которой является здание бывшего кинотеатра «Родина».

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