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Подвесной мост в центре Пензы покрасят в красный цвет за 7,5 млн. рублей

10:10 | 04.09.2020 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина заключило с индивидуальным предпринимателем Алексеем Веденяпиным контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру, который известен как Подвесной.

Подвесной мост в центре Пензы покрасят в красный цвет за 7,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работы требуется выполнить в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен произвести очистку кварцевым песком 400 кв. метров перильных ограждений и 7 тыс. 270 кв. метров пролетных строений, обеспыливание, обезжиривание и огрунтовку металлических поверхностей, после чего покрасить их.

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При этом, в соответствии с требованиями заказчика, необходимо использовать эмаль рубиново-красного цвета RAL 3003.

Финансирование работ будет осуществляться из муниципального бюджета в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы».

7 июля 2020 года начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе сообщил, что Подвесной мост в Пензе планируется покрасить в красный цвет.

По его словам, впоследствии там будет уложено резиновое покрытие.

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