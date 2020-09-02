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На Фонтанной площади Пензы установлен новый арт-объект

12:47 | 02.09.2020 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Новый арт-объект установлен на Фонтанной площади Пензы в рамках проводимой реконструкции.

На Фонтанной площади Пензы установлен новый арт-объект

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Необычная скульптура изображает существо с головой и торсом человека и туловищем коня.

При этом в отличие от кентавра из древнегреческой мифологии торс развернут таким образом, что голова обращена в сторону хвоста, а в груди виднеется сквозное отверстие прямоугольной формы.

На одном боку существа размещена надпись на русском языке: «Аллегория архитектуры», на другом — на латинском: «Arcitectus civis et hominis».

В настоящее время благоустройство Фонтанной площади продолжается.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция фонтана в центре Пензы и площади вблизи него стартовала осенью 2019 года. На проведение работ направлены как бюджетные деньги, так и средства из внебюджетных источников.

4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на сумму около 99 млн. рублей после того, как 100 млн. рублей на оборудование нового фонтана выделил Сбербанк.

6 декабря МКУ «УКС Пензы» заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт почти на 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября. Данный контракт предусматривает финансирование в том числе из федерального бюджета по программе формирования современной городской среды.

Официальное открытие нового фонтана в Пензе должно состояться в День города, который в этом году будет отмечаться 5 сентября.

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