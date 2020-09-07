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Администрация Колышлейского района пыталась приобрести жилье для сирот по завышенным ценам

15:58 | 07.09.2020 | Общество

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Колышлей, 7 сентября 2020. PenzaNews. Администрация Колышлейского района Пензенской области пыталась приобрести жилье для детей-сирот по завышенным ценам. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой прокуратуры региона в понедельник, 7 сентября.

Администрация Колышлейского района пыталась приобрести жилье для сирот по завышенным ценам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что администрация Колышлейского района в июне 2020 года разместила извещения о проведении трех аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение благоустроенных жилых помещений для обеспечения жильем сирот с начальной (максимальной) ценой контракта, определенной в каждом случае нормативным методом без соответствующего анализа рынка, что не отвечает требованиям законодательства о контрактной системе. При этом цены являлись необоснованно завышенными», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что это могло повлечь неэффективное расходование средств бюджета и закупку жилья по цене, в два раза превышающей рыночную стоимость.

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«По выявленным нарушениям законодательства и.о. прокурора района направил в суд три исковых заявления о признании недействительными электронных аукционов. Иски судом рассмотрены и удовлетворены», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в отношении должностных лиц администрации Колышлейского района были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок», ч. 2.1 и ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, на виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 23 тыс. рублей», — поясняется в пресс-релизе.

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