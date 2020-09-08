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Подвесной мост в Пензе начали готовить к покраске

16:17 | 08.09.2020 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Работы по подготовке металлических конструкций Подвесного моста к покраске в рубиново-красный цвет начаты в Пензе.

Подвесной мост в Пензе начали готовить к покраске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На сооружении размещен паспорт объекта, на котором показано, как мост будет выглядеть в будущем.

Также установлена конструкция с предупреждением о проведении пескоструйных и покрасочных работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июля 2020 года начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе объявил, что Подвесной мост в Пензе планируется покрасить в красный цвет. По его словам, впоследствии там будет уложено резиновое покрытие.

4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру. По его условиям, работы должны быть выполнены в течение 30 дней.

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