Подвесной мост в Пензе начали готовить к покраске
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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Работы по подготовке металлических конструкций Подвесного моста к покраске в рубиново-красный цвет начаты в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
На сооружении размещен паспорт объекта, на котором показано, как мост будет выглядеть в будущем.
Также установлена конструкция с предупреждением о проведении пескоструйных и покрасочных работ.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июля 2020 года начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе объявил, что Подвесной мост в Пензе планируется покрасить в красный цвет. По его словам, впоследствии там будет уложено резиновое покрытие.
4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру. По его условиям, работы должны быть выполнены в течение 30 дней.