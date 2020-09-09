В Пензе суд взыскал компенсацию в пользу школьницы, получившей пулю в бедро Общество

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования матери девочки, которая 11 октября 2019 года в тире школы во время выполнения учащимися упражнения по стрельбе по биатлонным мишеням из пневматического оружия получила пулю в бедро, после чего проходила лечение в стационаре.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, женщина просила суд взыскать со школы и родителей мальчика, которые произвел выстрел, компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей в долевом выражении в зависимости от степени их вины, сумму материального ущерба — 4 тыс. 398 рублей, расходы на юридическую консультацию — 500 рублей и составление искового заявления — 3 тыс. рублей.

«Выслушав объяснения сторон и их представителей, исследовав материалы дела, заключение прокурора, суд нашел исковые требования подлежащими частичному удовлетворению», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что со школы в счет компенсации морального вреда взыскано 42 тыс. рублей, с учащегося — 18 тыс. рублей, остальные требования оставлены без удовлетворения.

«Решение в законную силу не вступило», — отметил представитель суда.