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Документация на строительство участка нефтепродуктопровода в обход Кузнецка прошла экспертизу

10:15 | 10.09.2020 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Самарский филиал ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство нового участка магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» в обход города Кузнецка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе федерального автономного учреждения.

Документация на строительство участка нефтепродуктопровода в обход Кузнецка прошла экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа — Западное направление», построенный в 1977 году, предназначен для транспортировки светлых нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива — от столицы Башкортостана Уфы до линейной производственно-диспетчерской станции «Никольское» в Тамбовской области. Общая протяженность трассы трубопровода — 1 тыс. 258 км», — напомнили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В учреждении добавили, что проектной документацией предусмотрено строительство нового участка в обход Кузнецка и его последующее подключение к действующему магистральному нефтепродуктопроводу.

«Протяженность трубопровода в обход Кузнецка составит около 25,3 км, рабочее давление — 5,79 МПа. После строительства нового участка пропускная способность магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» возрастет с 8,5 млн. до 10,9 млн. тонн в год», — уточнили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что застройщиком является АО «Транснефть – Дружба», генеральным проектировщиком — АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».

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