Документация на строительство участка нефтепродуктопровода в обход Кузнецка прошла экспертизу Общество

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Самарский филиал ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство нового участка магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» в обход города Кузнецка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе федерального автономного учреждения.

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«Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа — Западное направление», построенный в 1977 году, предназначен для транспортировки светлых нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива — от столицы Башкортостана Уфы до линейной производственно-диспетчерской станции «Никольское» в Тамбовской области. Общая протяженность трассы трубопровода — 1 тыс. 258 км», — напомнили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В учреждении добавили, что проектной документацией предусмотрено строительство нового участка в обход Кузнецка и его последующее подключение к действующему магистральному нефтепродуктопроводу.

«Протяженность трубопровода в обход Кузнецка составит около 25,3 км, рабочее давление — 5,79 МПа. После строительства нового участка пропускная способность магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» возрастет с 8,5 млн. до 10,9 млн. тонн в год», — уточнили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что застройщиком является АО «Транснефть – Дружба», генеральным проектировщиком — АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».